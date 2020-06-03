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Религия и мировоззрение
2020-06-03T15:26
https://ria.ru/20200603/1572398281.html
В РПЦ опровергли предположение о подготовке встречи глав церквей
https://cdn24.img.ria.ru/images/150998/68/1509986836_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_cf34f31d332cb644c563a051d3bdb8a4.jpg
РИА Новости

В РПЦ опровергли предположение о подготовке встречи глав церквей

12:47 03.06.2020 (обновлено: 15:26 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Ольга Липич. В Русской православной церкви получили письмо патриарха Константинопольского Варфоломея с вопросами о практике причастия в связи с санитарными ограничениями, но "о каких-либо собраниях" глав поместных православных церквей мира в нем речи не идет, заявил РИА Новости в среду зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Ранее, после прошедшей в Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила межправославной встречи, источник в церковных кругах сообщил РИА Новости, что патриарх Варфоломей планирует провести общеправославную встречу по образцу амманской и пригласить на нее всех предстоятелей православных церквей, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главу неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополита" Епифания Думенко.
На этой неделе было опубликовано письмо патриарха Варфоломея с предложением обсудить "важнейшую проблему" причастия в эпоху пандемии коронавируса, которое он направил главам поместных церквей. Константинопольский патриарх пишет, что в сложившихся условиях "хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли", чтобы церкви "вместе… могли продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии".
"Если речь идет о предполагаемом созыве некоей встречи... мне эта информация не представляется правдоподобной. А вот письмо с вопросами о практике причастия в связи с санитарными ограничениями действительно было получено, но в нем речи о каких-либо собраниях не идет", - сказал Балашов.
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По его словам, "в целом, конечно, общение между предстоятелями поместных православных церквей, в том числе для обсуждения действий в условиях общей угрозы пандемии, для обмена опытом — важно и полезно". Недавно в Москве было получено письмо Румынского патриарха Даниила, который также интересовался позицией Русской церкви по вопросу причастия в условиях эпидемии, - и в Бухарест был направлен развернутый ответ с описанием практики.
В апреле темы пастырской и богослужебной деятельности церквей в период пандемии обсуждались патриархом Московским и всея Руси Кириллом в телефонных разговорах с патриархом Сербским Иринеем и с предстоятелем Православной церкви в Америке митрополитом Тихоном. "Внимательно изучаем опыт и других поместных церквей, представители которых, в свою очередь, проявляют братский интерес к тем решениям, которые в условиях карантинных ограничений принимает Московский патриархат", - отметил Балашов.
"Что же касается Константинопольского патриарха Варфоломея, то вам хорошо известны печальные причины, которые привели к приостановлению церковного общения с ним — в том числе посредством переписки — со стороны Русской православной церкви и к фактической утрате Константинопольским патриархатом прежнего значения центра координации единства православного мира", - подчеркнул представитель Московского патриархата.
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Впрочем, добавил он, в позиции РПЦ по вопросу о способе причащения "никакого секрета нет". Она отражена в утвержденной Священным синодом и опубликованной официальными церковными ресурсами на разных языках "Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей Русской православной церкви в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции". Кроме того, с учетом особых условий и требований карантинного режима при участии врачей были разработаны и опубликованы "Правила для совершения треб на дому и в лечебных учреждениях при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения, или зараженных коронавирусной инфекцией".
"Все желающие легко могут ознакомиться с этими документами", - заключил Балашов.
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