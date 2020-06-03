В РПЦ опровергли предположение о подготовке встречи глав церквей

"Если речь идет о предполагаемом созыве некоей встречи... мне эта информация не представляется правдоподобной. А вот письмо с вопросами о практике причастия в связи с санитарными ограничениями действительно было получено, но в нем речи о каких-либо собраниях не идет", - сказал Балашов.