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2020-06-03T12:41
https://ria.ru/20200603/1572397688.html
Ситуацию с оштрафованными больницами в Петербурге проверят
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РИА Новости

Ситуацию с оштрафованными больницами в Петербурге проверят

12:41 03.06.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить обоснованность привлечения к административной ответственности двух больниц в Санкт-Петербурге за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии.
Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что больница №14 оштрафована по решению суда на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии COVID-19.
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По информации Генпрокуратуры РФ, к административной ответственности также был привлечен Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокуратуре города Санкт-Петербурга поручено оценить правомерность проверочных мероприятий должностных лиц территориальных подразделений Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по вопросам обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуроры должны проверить обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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