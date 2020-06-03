Ситуацию с оштрафованными больницами в Петербурге проверят

В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19

В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19

Кроме того, прокуроры должны проверить обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.