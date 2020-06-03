Сенатор Керимов подал иск к "Ведомостям" и Forbes

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Сенатор Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иск к "Ведомостям", Forbes и "Версии" о защите чести и достоинства.

"Материал передан на рассмотрение судье, 5 июня будет решен вопрос о принятии, либо отказе, либо оставлении без движения", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Поводом для иска стали публикации журнала Forbes (АО "АС Рус Медиа"), газет "Наша версия" (ООО "Версия") и "Ведомости" (АО "Бизнес Ньюс Медиа"), пояснила Игошина.

"На данный момент мы видим иск в картотеке, но самих исковых требований мы еще не получали. Поэтому по существу на данный момент сложно сказать. Мы не понимаем, что он хочет: опровергнуть или какую-то компенсацию денежную. Досудебных претензий мы не получали. Также с нами никто не связывался с его стороны, чтобы в судебном порядке урегулировать этот конфликт", — рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью и маркетингу Forbes Дмитрий Озман.

Опираться на факты и понимать, в чем претензия, издание сможет только после того, как будет ясна ее суть, добавил он.

Гендиректор "Бизнес Ньюс Медиа" Глеб Прозоров также не стал комментировать эту ситуацию.

"Я попросил наших юристов уточнить, что является предметом. Но мы еще ничего не получали. И поэтому, собственно, нечего комментировать. К сожалению, пока что ни в электронном виде, ни по почте мы не получали", — сказал он РИА Новости.

Владелец издательского дома "Наша Версия" Николай Зятьков сообщил агентству, что сейчас в этом деле разбираются юристы.