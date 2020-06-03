Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T14:25
https://ria.ru/20200603/1572397068.html
Сенатор Керимов подал иск к "Ведомостям" и Forbes
https://cdn23.img.ria.ru/images/155478/94/1554789423_0:152:2868:1765_1036x0_80_0_0_e8f9c057fcc40f7143c07e3f35b572f3.jpg
РИА Новости

Сенатор Керимов подал иск к "Ведомостям" и Forbes

12:35 03.06.2020 (обновлено: 14:25 03.06.2020)
1185
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на заседании СФ РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на заседании СФ РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иск к "Ведомостям", Forbes и "Версии" о защите чести и достоинства.

"Материал передан на рассмотрение судье, 5 июня будет решен вопрос о принятии, либо отказе, либо оставлении без движения", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Поводом для иска стали публикации журнала Forbes (АО "АС Рус Медиа"), газет "Наша версия" (ООО "Версия") и "Ведомости" (АО "Бизнес Ньюс Медиа"), пояснила Игошина.
"На данный момент мы видим иск в картотеке, но самих исковых требований мы еще не получали. Поэтому по существу на данный момент сложно сказать. Мы не понимаем, что он хочет: опровергнуть или какую-то компенсацию денежную. Досудебных претензий мы не получали. Также с нами никто не связывался с его стороны, чтобы в судебном порядке урегулировать этот конфликт", — рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью и маркетингу Forbes Дмитрий Озман.
Газеты Ведомости. Архивное фото
23 апреля, 15:14
И.о. главреда и редакция "Ведомостей" поспорили о редакционной политике
Опираться на факты и понимать, в чем претензия, издание сможет только после того, как будет ясна ее суть, добавил он.
Гендиректор "Бизнес Ньюс Медиа" Глеб Прозоров также не стал комментировать эту ситуацию.
"Я попросил наших юристов уточнить, что является предметом. Но мы еще ничего не получали. И поэтому, собственно, нечего комментировать. К сожалению, пока что ни в электронном виде, ни по почте мы не получали", — сказал он РИА Новости.
Владелец издательского дома "Наша Версия" Николай Зятьков сообщил агентству, что сейчас в этом деле разбираются юристы.
"Думаю, что, скорее всего, наверное, что-нибудь Forbes напечатал, мы, как всегда, развили эту тему. Пока нет информации", — добавил он.
Сулейман Керимов
20 марта 2019, 13:49
Защита Керимова обжалует "незаконное" обвинение, предъявленное во Франции
4233235
Обсудить 2
Николай ЗятьковForbesСулейман КеримовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Дверь зала судебных заседаний
В Приморье первое дело о фейк-ньюс закончилось в пользу СМИ
Кресла для судей в зале заседаний
Суд не будет рассматривать иски сенатора Керимова к Forbes и "Ведомостям"
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Продюсер федерального телеканала Елена Воронцова
На SputnikPro пройдет вебинар по инфопродюсированию
Скриншот видео, где российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем
Пилот прокомментировал инцидент с бомбардировщиком США над Черным морем
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны"
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Нефтяная качалка
Источник сообщил детали переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Протестующие в Нью-Йорке
Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
Акция Выбор Донбасса в Донецке
В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния