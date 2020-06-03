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Туризм
2020-06-03T17:02
https://ria.ru/20200603/1572394820.html
Узбекистан в первую очередь планирует возобновить туризм со странами Азии
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РИА Новости

Узбекистан в первую очередь планирует возобновить туризм со странами Азии

17:02 03.06.2020
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© Depositphotos / eddykimКрепость Арк в Бухаре
Крепость Арк в Бухаре
© Depositphotos / eddykim
ТАШКЕНТ, 3 июн — РИА Новости. Власти Узбекистана планируют возобновить туризм со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом – Японией, Китаем и Южной Кореей, заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.
С 16 марта власти приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за карантинных мер остановилась работа более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил возобновить внутренний туризм в регионах с благополучной ситуацией по COVID-19 с 1 июня. Также он поручил правительству сформировать список стран для возобновления въездного туризма.
"Япония, Республика Корея, Китай — с этими странами можно постепенно восстанавливать международное авиасообщение и организовывать туристические группы в Узбекистан", — сказал Абдухакимов в интервью интернет-изданию gazeta.uz. По его словам, в этих странах либо уже не фиксируются новые случаи коронавируса, либо его распространение контролируется местными медицинскими и санитарными службами.
Абдухакимов сообщил, что власти страны намерены внедрить систему "красных", "желтых" и "зеленых" авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах Узбекистана. "Из стран со сложной эпидемиологической ситуацией будут осуществляться только "красные" рейсы — для эвакуации наших граждан", — пояснил вице-премьер.
Из стран со средним уровнем эпидемиологической опасности будут выполняться "желтые" рейсы, когда все пассажиры все равно будут помещаться на карантин, а "зеленые" — из стран, где ситуация с коронавирусом уже полностью взята под контроль, добавил Абдухакимов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3,769 тысячи, 15 пациентов скончались, 2,908 тысячи выздоровели, 846 находятся на лечении.
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