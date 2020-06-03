Узбекистан в первую очередь планирует возобновить туризм со странами Азии

ТАШКЕНТ, 3 июн — РИА Новости. Власти Узбекистана планируют возобновить туризм со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом – Японией, Китаем и Южной Кореей, заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

С 16 марта власти приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за карантинных мер остановилась работа более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил возобновить внутренний туризм в регионах с благополучной ситуацией по COVID-19 с 1 июня. Также он поручил правительству сформировать список стран для возобновления въездного туризма.

"Япония, Республика Корея, Китай — с этими странами можно постепенно восстанавливать международное авиасообщение и организовывать туристические группы в Узбекистан", — сказал Абдухакимов в интервью интернет-изданию gazeta.uz. По его словам, в этих странах либо уже не фиксируются новые случаи коронавируса, либо его распространение контролируется местными медицинскими и санитарными службами.

Абдухакимов сообщил, что власти страны намерены внедрить систему "красных", "желтых" и "зеленых" авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах Узбекистана. "Из стран со сложной эпидемиологической ситуацией будут осуществляться только "красные" рейсы — для эвакуации наших граждан", — пояснил вице-премьер.

Из стран со средним уровнем эпидемиологической опасности будут выполняться "желтые" рейсы, когда все пассажиры все равно будут помещаться на карантин, а "зеленые" — из стран, где ситуация с коронавирусом уже полностью взята под контроль, добавил Абдухакимов.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.