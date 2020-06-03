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2020-06-03T17:16
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В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного
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РИА Новости

В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного

12:17 03.06.2020 (обновлено: 17:16 03.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в Конституцию, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
До этого в ЛНР было два государственных языка — русский и украинский.
Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.
За проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа о деэскалации. Однако перестрелки продолжаются.
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
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ДонбассЛеонид ПасечникРусский язык в миреЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Популярные комментарии
Новороссия! Мы с вами! Надеюсь доживу до того момента, когда вся эта территория войдёт в состав Российского государства !!!
3 июня, 17:13
NPNick Prosto Nick
26100001
Ура!!!
3 июня, 12:23
Alex Montie
222221110
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