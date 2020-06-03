В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в Конституцию, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

За проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.