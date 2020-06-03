В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике стабильная, резкого прироста заболевших нет, сообщила в среду министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным минздрава, в республике выявлено 553 случая заражения коронавирусом.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемости нет. На сегодняшний день республика в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции, а также необходимым медицинским оборудованием, кислородом и изделиями медицинского назначения, которые мы получаем из Российской Федерации", - приводит слова Долгошапко пресс-служба минздрава ДНР.
По словам министра, благодаря своевременному введению ряда ограничений массового распространения болезни удалось избежать.
"С коронавирусной инфекцией сегодня в республике работают 17 госпитальных баз, где проходят лечение порядка 400 человек. Аппаратами ИВЛ мы обеспечены в достаточном количестве. Из 230 аппаратов, которые выделены для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 48 человек нуждаются в кислородной поддержке, чаще всего это маска, и всего два человека сейчас находятся на искусственной вентиляции легких через интубационную трубку", - добавила Долгошапко.
Она отметила, что у 60% заразившихся болезнь протекает в легкой форме, у 25 – в средней степени тяжести, в тяжелой – у 15%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.