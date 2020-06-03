В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной

"С коронавирусной инфекцией сегодня в республике работают 17 госпитальных баз, где проходят лечение порядка 400 человек. Аппаратами ИВЛ мы обеспечены в достаточном количестве. Из 230 аппаратов, которые выделены для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 48 человек нуждаются в кислородной поддержке, чаще всего это маска, и всего два человека сейчас находятся на искусственной вентиляции легких через интубационную трубку", - добавила Долгошапко.