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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:13
https://ria.ru/20200603/1572394043.html
В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895734_0:229:3233:2047_1036x0_80_0_0_e514f0993e837cb6ee29226faedbcc6c.jpg
РИА Новости

В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной

12:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике стабильная, резкого прироста заболевших нет, сообщила в среду министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным минздрава, в республике выявлено 553 случая заражения коронавирусом.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемости нет. На сегодняшний день республика в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции, а также необходимым медицинским оборудованием, кислородом и изделиями медицинского назначения, которые мы получаем из Российской Федерации", - приводит слова Долгошапко пресс-служба минздрава ДНР.
По словам министра, благодаря своевременному введению ряда ограничений массового распространения болезни удалось избежать.
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
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"С коронавирусной инфекцией сегодня в республике работают 17 госпитальных баз, где проходят лечение порядка 400 человек. Аппаратами ИВЛ мы обеспечены в достаточном количестве. Из 230 аппаратов, которые выделены для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 48 человек нуждаются в кислородной поддержке, чаще всего это маска, и всего два человека сейчас находятся на искусственной вентиляции легких через интубационную трубку", - добавила Долгошапко.
Она отметила, что у 60% заразившихся болезнь протекает в легкой форме, у 25 – в средней степени тяжести, в тяжелой – у 15%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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