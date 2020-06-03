В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери студента

Следствием установлено, что 1 июня Пашкин умышленно нанес своей матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею, после чего она умерла. Как считает следствие, после убийства он пытался замыть следы крови на полу в ванной, выкинул одеяло, полотенце, которые содержали следы совершенного им преступления, и нож, а тело спрятал в кладовку.