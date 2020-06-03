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2020-06-03T12:02
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В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери студента
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РИА Новости

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери студента

12:02 03.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга арестовал на два месяца учащегося колледжа 19-летнего Кирилла Пашкина, обвиняемого в убийстве матери, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Пашкину было предъявлено обвинение 2 июня, свою вину он полностью признал. Суд определил арест. Срок меры - 31.07.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
Следствием установлено, что 1 июня Пашкин умышленно нанес своей матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею, после чего она умерла. Как считает следствие, после убийства он пытался замыть следы крови на полу в ванной, выкинул одеяло, полотенце, которые содержали следы совершенного им преступления, и нож, а тело спрятал в кладовку.
Ранее сообщалось, что полиция задержала учащегося колледжа, подозреваемого в убийстве матери. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления стала ссора.
Протоиерей Александр Штерцель
2 июня, 23:59
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