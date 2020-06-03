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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:47
https://ria.ru/20200603/1572392254.html
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

11:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Кубани превысило четыре тысячи человек, большая часть из них уже выздоровели, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что за минувшие сутки в регионе инфекция подтвердилась у 81 человека.
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"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4068 человек… 2917 пациентов выздоровели. За последние сутки умерло еще два человека. Всего за время пандемии скончались 38 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального минздрава.
В обсерваторах края находятся 3216 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Кубань - 11-й регион РФ по количеству случаев заражения COVID-19. С середины мая в крае началось поэтапное снятие ограничительных мер, разрешена работа предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая власти ввели послабления режима самоизоляции, однако прогулки в местах массового скопления людей по-прежнему под запретом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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