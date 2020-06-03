На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Кубани превысило четыре тысячи человек, большая часть из них уже выздоровели, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе инфекция подтвердилась у 81 человека.

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4068 человек… 2917 пациентов выздоровели. За последние сутки умерло еще два человека. Всего за время пандемии скончались 38 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные регионального минздрава.

В обсерваторах края находятся 3216 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Кубань - 11-й регион РФ по количеству случаев заражения COVID-19. С середины мая в крае началось поэтапное снятие ограничительных мер, разрешена работа предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая власти ввели послабления режима самоизоляции, однако прогулки в местах массового скопления людей по-прежнему под запретом.