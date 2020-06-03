Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
"Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1%, молочная железа - 11,6%, легкое (трахеи, бронхи) - 9,4%, ободочная кишка - 7,1%, предстательная железа - 7,1%",- говорится в сообщении.
В структуре смертности на первом месте, по данным за 2018 год, рак легкого, на втором - желудка, на третьем - ободочной кишки, уточняется в презентации.