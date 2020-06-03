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В Москве в выходные ожидается до 20 градусов тепла
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РИА Новости

В Москве в выходные ожидается до 20 градусов тепла

11:28 03.06.2020 (обновлено: 11:30 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ласковый южный ветер и температура выше плюс 20 ожидаются в выходные в Москве, в дневные часы местами может идти кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходные погода улучшится, мы будем находиться в теплом секторе. Центр циклона будет проходить далеко, где-то над югом Балтийского моря, поэтому у нас погода станет более устойчивая и значительно теплее, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном. На субботу и воскресенье при переменной облачности в ночные часы существенных осадков не ожидается, днем местами небольшие кратковременные дожди - выпадет не более 3 миллиметров осадков", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, температура в ночные часы станет повышаться: 6 июня температура в городе будет около 10-12 градусов, по области - от 7 до 12 градусов, 7 июня в городе ожидается около 15 градусов, по области - не ниже 10 градусов.
"Дневная температура в Москве 20-22 градуса, в воскресенье - 23-25 градусов. Погода будет очень комфортная для отдыха. Будем надеяться, что отчасти снимут самоизоляцию и можно будет погулять при хорошей погоде", - отметила Позднякова.
По словам синоптика, сильного ветра не ожидается, будет дуть теплый и ласковый южный ветер.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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