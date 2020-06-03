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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:21
https://ria.ru/20200603/1572390607.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 33
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 33

11:21 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за два дня в Тверской области, число летальных случаев достигло 33, сообщает в среду областное правительство.
По данным на 1 июня, в регионе умерли 22 пациента с подтвержденным COVID-19. Во вторник сообщалось, что число летальных случаев выросло до 28.
"Тридцать три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 82 человека. Всего 1229 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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