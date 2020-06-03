В Тверской области число жертв коронавируса достигло 33

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать пациентов с подтвержденной Одиннадцать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за два дня в Тверской области , число летальных случаев достигло 33, сообщает в среду областное правительство.

По данным на 1 июня, в регионе умерли 22 пациента с подтвержденным COVID-19. Во вторник сообщалось, что число летальных случаев выросло до 28.

"Тридцать три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 82 человека. Всего 1229 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.