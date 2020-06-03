В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Число инфицированных новой Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 17 тысяч, выздоровели более 6,3 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 17069 случаев заражения COVID-19. Умерло 240 человек. Выздоровело человека 6331 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 336 человек. На карантине находится 3917 человек, из них 267 - в обсерваторе, 874 - на самоизоляции, 2776 - контактные.