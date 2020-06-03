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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:17
https://ria.ru/20200603/1572390306.html
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

11:17 03.06.2020
1167
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 17 тысяч, выздоровели более 6,3 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 17069 случаев заражения COVID-19. Умерло 240 человек. Выздоровело человека 6331 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 336 человек. На карантине находится 3917 человек, из них 267 - в обсерваторе, 874 - на самоизоляции, 2776 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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