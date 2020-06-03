"Исполнить последнее желание": как прошли службы в открывшихся храмах РПЦ

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Артем Буденный. В храме Христа Спасителя и Богоявленском кафедральном соборе в Елохово состоялись первые богослужения с участием прихожан после полуторамесячного перерыва из-за эпидемии. Как отреагировали люди, и что происходило в открывшихся храмах – в репортаже РИА Новости.

По требованию санитарных властей, службы в столичных храмах шли при закрытых дверях с 13 апреля. А в понедельник Московская патриархия сообщила, что 6 июня храмы в столице пустят верующих. Исключение сделано для двух приходов – они открыты со 2 июня - Богоявленского кафедрального собора в Елохове, который в советское время стал соборным храмом Русской церкви, а также Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, восстановленного в 1990-е.

"Штурма не было"

В храме Христа Спасителя утром на литургии - до 6 июня по вечерам там не служат - было 35 человек. "Все в масках и перчатках, как и сотрудники храма. На пол мы нанесли специальную разметку, чтобы на каждого человека приходилось 4 квадратных метра свободного пространства. Все соблюдали дистанцию, охрана за этим следила", - рассказал ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

В Богоявленском соборе после открытия "штурма", как выразился местный охранник, также не случилось. В храме сейчас соблюдают все положенные санитарные меры: на входе измеряют температуру, выдают маски и перчатки, установлены санитайзеры, на пол нанесена разметка – верующие, которых вечером во вторник набралось не больше сотни – стоят "шашечками".

"Как- то странно, даже дико: нельзя подойти, стоять вместе, хотя мы - одна семья, – кивает прихожанка Лариса на свою дочку. - А так, конечно, радостно, что и говорить – даже плакать хочется".

Как только они узнали, что первые два храма в Москве открылись – сразу же приехали в Елоховский. "Не боитесь заразиться?", - спрашивает корреспондент РИА Новости. "В храме – нет", - отвечают женщины. "Даже если заразимся - это Господь попустит. Мы, наверное, все уже переболели", - добавляет Лариса.

Все зависит от нас

А Елена, которая ходит в храм неподалеку - не стала ждать, пока откроются столичные церкви. На днях она побывала в Твери – и там исповедовалась и причастилась.

"Больше сил-то никаких нет ждать! Очень тяжело в это время без служб. Я завтра сюда приду. Я Елена. Завтра мой праздник - день (равноапостольных святых) Константина и Елены. Господи, какое счастье", - говорит женщина.

Заразиться в храме она не боится, хотя и соблюдает меры предосторожности, дистанцию. "Это все нужно для людей, - показывает она перчатки и маску, – защищает окружающих, а не меня".

Прихожанка уверена, что если завтра в храм придет больше людей, чем положено по санитарным правилам – проблемы не будет, так как можно организовать трансляцию на улице и верующие все равно будут молиться, соблюдая санитарные нормы.

"Если мы хотим, чтобы храмы были открыты – что мы можем сделать? Только соблюдать дистанцию. Иначе ведь и оштрафовать могут - а у храмов денег сейчас нет даже на "коммуналку". Все зависит от нас самих", - уверена Елена.

Дух дышит, где хочет

Однако, не все настроены так же оптимистично. "То, что происходит – ужасно. Этим разделением – самоизоляцией разрушают русское самосознание. У нас в традиции – соборность", - сказала пожилая дама, не пожелавшая назвать свое имя.

В маске, по ее словам, она чувствует себя "неполноценно". "Но я все равно буду ходить на богослужения - в ближайший к дому храм", - заявила прихожанка.

Она считает символичным, что Богоявленский собор открылся для верующих 2 июня - в день памяти Алексия митрополита Московского, мощи которого – одна из святынь храма. "Наверное, помолился он за нас", - предположила женщина.

В проповеди священник призовет верующих не искать виноватых в эпидемии и задавать себе вопрос не "почему", а "зачем" даны эти испытания. А еще он предложит благодарить Бога за все, в том числе то, что пришлось пережить Елоховскому храму.

"Я за все благодарю Господа: и за скорбь, и за радость", - пояснил после богослужения иерей Виктор Ленок, котоырый недавно переболел пневмонией.

Последнее желание

Как рассказали священнику другие клирики храма, после утренней службы люди благодарили их за возможность посещать богослужения и участвовать в таинствах.

"И это понятно, ведь все можно утратить в один момент. И больно, что священников, даже подготовленных, до сих пор не пускают к умирающим в больницы. Причаститься для многих - последнее желание, исполнить его крайне важно", - сказал священник.

Отец Виктор подчеркнул, что центром жизни для христианина является Христос. Поэтому священник очень рад, что храм открыт, несмотря на все риски, которые до сих пор существуют. "Молиться можно и дома, но именно через Евхаристию (Причастие), которое совершают священники в храме, верующие получают исцеление души и тела", - подытожил он.

На следующий день после открытия остальных столичных храмов - 7 июня - Русская православная церковь отметит один из важнейших праздников - Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Его также называют днем рождения Церкви. Традиционно в праздник Троицы и на родительскую субботу, которую отмечают накануне, в храмы приходит очень много людей.