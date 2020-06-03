Профессор Люпин из "Гарри Поттера" подтвердил участие в "Аватаре 2"

"Я буду представителем расы на'ви синего цвета. Когда я пошел на встречу с Кэмероном, то не совсем понимал, что мне предстоит делать. Я очень удивился, когда мне предложили эту роль, – прокомментировал Тьюлис.– Очень интересно посмотреть, как все это в итоге будет выглядеть, так как создатели фильма делают этих персонажей, похожими на тех, кто их играет".