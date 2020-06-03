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Культура
2020-06-03T23:03
https://ria.ru/20200603/1572389333.html
Профессор Люпин из "Гарри Поттера" подтвердил участие в "Аватаре 2"
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РИА Новости

Профессор Люпин из "Гарри Поттера" подтвердил участие в "Аватаре 2"

23:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийский актер, режиссер, сценарист Дэвид Тьюлис
Английский актер, режиссер, сценарист Дэвид Тьюлис
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Английский актер Дэвид Тьюлис, известный по роли преподавателя-оборотня Римуса Люпина в фильмах о "Гарри Поттере", подтвердил, что будет сниматься во второй части блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар", сообщает Total Film.

"Я буду представителем расы на'ви синего цвета. Когда я пошел на встречу с Кэмероном, то не совсем понимал, что мне предстоит делать. Я очень удивился, когда мне предложили эту роль, – прокомментировал Тьюлис.– Очень интересно посмотреть, как все это в итоге будет выглядеть, так как создатели фильма делают этих персонажей, похожими на тех, кто их играет".

Дэвид Тьюлис смог немного рассказать и о том, как проходили те съемки, в которых он уже принял участие.

"Понятия не имею, на что будут похожи мои сцены. В помещении, где мы работали, находилось примерно 16 парней с видеокамерами, но они просто создавали наброски, чтобы Джим потом посмотрел их. То, что снимали эти ребята, никогда не попадет на экран, так как основные съемки делают двести специальных сенсоров и датчиков", – пояснил актер.

Он подчеркнул, что на съемочной площадке "Аватара", чувствовал себя "новичком", несмотря на 35-летний опыт работы в кино. До этого Тьюлис ничего подобного не делал: "Мне было интересно".
Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить производство сиквела. На борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находилось 54 пассажира.
Выход "Аватара 2" запланирован на декабрь 2021 года.
Фильм Аватар
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КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерДжеймс КэмеронЛос-АнджелесНовая ЗеландияВеллингтон (город)
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