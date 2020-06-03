В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 124 человека, за время пандемии выздоровели 125 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВС Украины болеют 124 человека, за время пандемии выздоровели 125 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 416 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 24823, всего умерли 735 человек, 10440 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.