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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:57
https://ria.ru/20200603/1572389088.html
В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом

10:57 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 124 человека, за время пандемии выздоровели 125 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВС Украины болеют 124 человека, за время пандемии выздоровели 125 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 416 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 24823, всего умерли 735 человек, 10440 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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