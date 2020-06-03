В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 57

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, общее число подтвержденных случаев выросло до 57, сообщили в среду в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики 2 июня сообщали о 54 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 57 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 98 жителей, проведены 984 теста.
По данным штаба, три новых случая выявлены у прибывших из-за рубежа, которые были сразу изолированы.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.