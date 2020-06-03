В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 57

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 57 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 98 жителей, проведены 984 теста.