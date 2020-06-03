Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 85% новых выявленных с COVID в Более 85% новых выявленных с COVID в Москве младше 65 лет, 6,7% - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве подтверждено 1842 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 187 216 случаев коронавируса.

"46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 9,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По поручению мэра Москвы с 27 мая тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может пройти любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.