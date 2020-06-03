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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:16
https://ria.ru/20200603/1572388147.html
Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

10:43 03.06.2020 (обновлено: 11:16 03.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 85% новых выявленных с COVID в Москве младше 65 лет, 6,7% - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В Москве подтверждено 1842 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 187 216 случаев коронавируса.
"46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 9,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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По поручению мэра Москвы с 27 мая тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может пройти любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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