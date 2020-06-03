В Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки ниже 2 тысяч впервые с 23 апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, в прошлый раз число заболевших за сутки в Москве было ниже 2 тысяч 23 апреля и составляло 1959 случаев.
"Распределение по субъектам: Москва - 1842, Московская область - 736, Санкт-Петербург - 380", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Уточняется, что за сутки также было зарегистрировано 357 случаев в Свердловской области, 347 - в Нижегородской области, 239 - в Архангельской области.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Курганской области и Еврейской автономной области - по три случая, в Севастополе - два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.