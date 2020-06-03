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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:39
https://ria.ru/20200603/1572387796.html
В Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки ниже 2 тысяч впервые с 23 апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, в прошлый раз число заболевших за сутки в Москве было ниже 2 тысяч 23 апреля и составляло 1959 случаев.
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"Распределение по субъектам: Москва - 1842, Московская область - 736, Санкт-Петербург - 380", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Уточняется, что за сутки также было зарегистрировано 357 случаев в Свердловской области, 347 - в Нижегородской области, 239 - в Архангельской области.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Курганской области и Еврейской автономной области - по три случая, в Севастополе - два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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