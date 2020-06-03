В России за сутки выписали 8972 пациента, переболевших COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 8 972 человека, всего выздоровели 195 957, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 972 человека... За весь период выписано 195 957", - говорится в сообщении.
В частности, 3385 человек выписаны в Москве, 502 - в Подмосковье, 323 - в Санкт-Петербурге, 272 - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.