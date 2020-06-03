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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:38
https://ria.ru/20200603/1572387719.html
В России за сутки выписали 8972 пациента, переболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223700_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9212d406526f57947c0b88469ee1499d.jpg
РИА Новости

В России за сутки выписали 8972 пациента, переболевших COVID-19

10:38 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 8 972 человека, всего выздоровели 195 957, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 972 человека... За весь период выписано 195 957", - говорится в сообщении.
В частности, 3385 человек выписаны в Москве, 502 - в Подмосковье, 323 - в Санкт-Петербурге, 272 - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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