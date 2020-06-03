Пожар в Боткинской больнице в Петербурге начался из-за курения пациента

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной пожара и гибели пациента Боткинской больницы Санкт-Петербурга стало курение в постели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в Боткинской больнице в боксе для больных гепатитом, один пациент погиб.
"По предварительной информации, в результате курения в постели произошло тление постельных принадлежностей, из-за которого пациент получил смертельное отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.