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2020-06-03T10:40
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Пожар в Боткинской больнице в Петербурге начался из-за курения пациента
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РИА Новости

Пожар в Боткинской больнице в Петербурге начался из-за курения пациента

10:33 03.06.2020 (обновлено: 10:40 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной пожара и гибели пациента Боткинской больницы Санкт-Петербурга стало курение в постели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в Боткинской больнице в боксе для больных гепатитом, один пациент погиб.
"По предварительной информации, в результате курения в постели произошло тление постельных принадлежностей, из-за которого пациент получил смертельное отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.
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