Названо место с самым чистым воздухом на Земле

Секвенирование ДНК показало, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило их изначальную гипотезу.

"По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла", — отметил один из авторов исследования Томас Хилл.