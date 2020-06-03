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2020-06-03T12:41
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Названо место с самым чистым воздухом на Земле
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РИА Новости

Названо место с самым чистым воздухом на Земле

10:22 03.06.2020 (обновлено: 12:41 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид с борта исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в районе Земли Александра I во время плавания к антарктической станции "Беллинсгаузен"
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский в районе Земли Александра I во время плавания к антарктической станции Беллинсгаузен
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Исследователи из Университета штата Колорадо (США) и их австралийские коллеги определили регион с самым чистым воздухом на планете. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).
Из-за деятельности человека на Земле практически не осталось мест с первозданной окружающей средой. Ученые предположили, что самый чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном — совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду. Эти места, как считают авторы исследования, почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.
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Судно со специалистами проделало путь от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути исследователи брали пробы воздуха. Ученых интересовали бактерии, по которым они могли определить свойства нижней атмосферы.
Секвенирование ДНК показало, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило их изначальную гипотезу.
"По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла", — отметил один из авторов исследования Томас Хилл.
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