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Туризм
2020-06-03T10:32
https://ria.ru/20200603/1572386772.html
Туристы рассказали, какие товары они покупают для будущих путешествий
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РИА Новости

Туристы рассказали, какие товары они покупают для будущих путешествий

10:32 03.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие товары они покупают для будущих путешествий, которые станут возможны после снятия ограничений в связи с пандемией, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что 38,2 из них продолжали приобретать товары для потенциального отпуска.
Чаще всего опрошенные занимались обновлением гардероба — 29,4 процента купили одежду для прогулок и фотосессий в новом месте.
Каждый пятый мечтал о туре на морские курорты и запасался пляжными атрибутами: купальниками, подстилками и зонтами. Столько же респондентов приобрели новые чемоданы.
К активному туризму — сплавам, альпинизму, походам, велосипедным турам, дайвингу — готовится всего 14 процентов путешественников. За время самоизоляции они обзавелись специальным снаряжением — костюмами, обувью, рюкзаками, оборудованием, гаджетами и другими предметами, которые могут понадобиться во время таких поездок.
Дорожные аксессуары также не сильно пользуются спросом. 15,2 процента опрошенных приобрели косметические наборы, которые удобно брать с собой в дорогу (обычно они включают мини-емкости для жидкостей и одноразовые предметы личной гигиены). Вероятно, многие туристы, предпочитающие активный отдых, уже имеют необходимые вещи для предстоящих путешествий.
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