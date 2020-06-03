Туристы рассказали, какие товары они покупают для будущих путешествий

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие товары они покупают для будущих путешествий, которые станут возможны после снятия ограничений в связи с пандемией, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что 38,2 из них продолжали приобретать товары для потенциального отпуска.

Чаще всего опрошенные занимались обновлением гардероба — 29,4 процента купили одежду для прогулок и фотосессий в новом месте.

Каждый пятый мечтал о туре на морские курорты и запасался пляжными атрибутами: купальниками, подстилками и зонтами. Столько же респондентов приобрели новые чемоданы.

К активному туризму — сплавам, альпинизму, походам, велосипедным турам, дайвингу — готовится всего 14 процентов путешественников. За время самоизоляции они обзавелись специальным снаряжением — костюмами, обувью, рюкзаками, оборудованием, гаджетами и другими предметами, которые могут понадобиться во время таких поездок.