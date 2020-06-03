ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

УФА, 3 июн — РИА Новости. Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.

В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации за моральный вред. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до девяти лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда.

"Верховный суд Республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления. Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено шесть лет лишения свободы, смягчили приговор до четырех лет лишения свободы", — сказал РИА Новости Халиков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, Яромчук "взят под стражу в зале суда", он "признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера" и будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Его защита намерена вновь подать апелляцию.

"Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", — добавляется в релизе.

Признанные невиновными Матвеев и Галиев имеют право на реабилитацию.

Дело об изнасиловании

В октябре 2018 года 23-летняя девушка, работавшая на тот момент в отделе Уфимского района, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Дознавательница из Уфы обвинила трех своих коллег — Яромчука, Матвеева и Галиева — в том, что они напали и надругались над ней на рабочем месте.

Полицейских задержали и отправили в следственный изолятор, однако потом поместили под домашний арест. Их также уволили из отдела полиции Уфимского района.

Было возбуждено уголовное дело. Экс-полицейские не признали себя виновными.

Судмедэксперты обнаружили на теле девушки повреждения. Обвиняемых проверили на детекторе лжи. Потерпевшая отказалась от аналогичной процедуры.