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2020-06-03T11:37
https://ria.ru/20200603/1572386299.html
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
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РИА Новости

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

10:12 03.06.2020 (обновлено: 11:37 03.06.2020)
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© Фото : Объединенная пресс-служба судов РБ Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
© Фото : Объединенная пресс-служба судов РБ
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
УФА, 3 июн — РИА Новости. Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации за моральный вред. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до девяти лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда.

"Верховный суд Республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления. Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено шесть лет лишения свободы, смягчили приговор до четырех лет лишения свободы", — сказал РИА Новости Халиков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, Яромчук "взят под стражу в зале суда", он "признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера" и будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Его защита намерена вновь подать апелляцию.
"Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", — добавляется в релизе.
Признанные невиновными Матвеев и Галиев имеют право на реабилитацию.
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Дело об изнасиловании

В октябре 2018 года 23-летняя девушка, работавшая на тот момент в отделе Уфимского района, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Дознавательница из Уфы обвинила трех своих коллег — Яромчука, Матвеева и Галиева — в том, что они напали и надругались над ней на рабочем месте.
Полицейских задержали и отправили в следственный изолятор, однако потом поместили под домашний арест. Их также уволили из отдела полиции Уфимского района.
Было возбуждено уголовное дело. Экс-полицейские не признали себя виновными.
Судмедэксперты обнаружили на теле девушки повреждения. Обвиняемых проверили на детекторе лжи. Потерпевшая отказалась от аналогичной процедуры.
Впоследствии ее также уволили из органов внутренних дел, так как выяснилось, что в момент совершения преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
26 декабря 2019, 03:42
Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
Популярные комментарии
Наша полиция достойна нашего суда - обе организации просто "Твикс" ))
3 июня, 11:16
Mik S
2831807052
Что то я вообще ничего не понял, 4 года за изнасилование это где это такое видано, двух вообще оправдали их что вообще не было на месте преступления....
3 июня, 10:59
Денис Захаров
173854025
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