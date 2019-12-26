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Экс-полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
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РИА Новости

Экс-полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

17:19 26.12.2019 (обновлено: 19:19 26.12.2019)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Трое бывших служащих МВД получили от шести до семи лет тюремного заключения по делу об изнасиловании коллеги.
Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам. При этом сторона обвинения настаивала на наказании от восьми до девяти лет колонии.
Осужденные также должны заплатить потерпевшей три миллиона рублей моральной компенсации.

Защита обжалует приговор

Приговор пока не вступил в силу. Как заявил РИА Новости адвокат одного из экс-полицейских Наиль Багаутдинов, защита будет оспаривать решение суда. По его словам, клиенты невиновны.
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Багаутдинов добавил, что до вступления решения суда в силу осужденные останутся под домашним арестом.
В свою очередь, представители потерпевшей назвали приговор справедливым.
"Эта девочка противостояла всей системе, она вынесла вопросы 17 адвокатов обвиняемых, мы довольны решением суда", — сообщила агентству адвокат Ирина Валиева.

Дело об изнасиловании

В октябре 2018 года 23-летняя девушка, работавшая на тот момент в отделе Уфимского района, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Дознавательница из Уфы обвинила трех своих коллег — Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — в том, что они напали и надругались над ней на рабочем месте.
Полицейских задержали и отправили в следственный изолятор, однако потом поместили под домашний арест. Их также уволили из отдела полиции Уфимского района.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Экс-полицейские не признали себя виновными.
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Судмедэксперты обнаружили на теле девушки повреждения. Обвиняемых проверили на "детекторе лжи". Потерпевшая отказалась от аналогичной процедуры.
Впоследствии ее также уволили из органов внутренних дел, так как выяснилось, что в момент совершения преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.

Показания свидетелей

Согласно показаниям свидетелей, за несколько недель до инцидента дознавательница приставала к мужчинам на ведомственном мероприятии в состоянии алкогольного опьянения. Ее попросили уехать, девушка села за руль и совершила ДТП.
Свидетели рассказали, что на следующий день после изнасилования девушка пришла на работу в хорошем настроении. Один из осужденных, Эдуард Матвеев, при всех высказал недовольство ее работой, вечером того же дня дознавательница написала заявление об изнасиловании.
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7122114831
Обсудить 29
МВД по республике БашкортостанУфаПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так просто любая баба может оболгать любого мужика!
26 декабря, 17:52
Gedeon Prime
42113319
Нисколько не оправдываю господ полицейских, может это на их взгляд и не считается изнасилованием, в очередной раз убеждаюсь в народной мудрости - "Пьяная баба не хозяйка одному месту"... А история как была мутной, так и осталась...
26 декабря, 18:22
ddega3333
4900232
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