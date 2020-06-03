В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Требования украинских государственных компаний и олигархов на 12 миллиардов долларов по поводу имущества в Крыму противоречат соглашению России и Украины от 1998 года и не могут рассматриваться в международных судах, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"По сути, украинские компании пытаются "приватизировать" материальные ресурсы, сформированные, когда мы были еще одной страной. При этом, соглашение между Россией и Украиной 1998 года, на которое ссылаются истцы, вообще не охватывает инвестиции советского периода. В соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
"Как известно, Украина не признает суверенитет России над Крымом. Получается, пока Украина не признает Крым территорией Российской Федерации, любые украинские инвестиции не могут считаться в Крыму иностранными, как следствие, подлежать международной защите на основе соглашения", - уточнил Гальперин.
По его словам, в судах и арбитражах в Нидерландах и Франции сейчас рассматриваются 12 дел по искам украинских олигархов и государственных компаний Украины. Они требуют от России в совокупности 12 миллиардов долларов США за имущество в Крыму.