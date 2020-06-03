В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы

"По сути, украинские компании пытаются "приватизировать" материальные ресурсы, сформированные, когда мы были еще одной страной. При этом, соглашение между Россией и Украиной 1998 года, на которое ссылаются истцы, вообще не охватывает инвестиции советского периода. В соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.