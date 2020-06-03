Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 50, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 27 мая сообщала, что в ведомстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом.
"По состоянию на 3 июня по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19… Из общего количества военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки зафиксировали два новых случая инфицирования в Донецкой и Волынской областях. Под контролем медиков находятся 68 пограничников, которые контактировали с больными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.