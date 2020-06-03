Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50

"По состоянию на 3 июня по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19… Из общего количества военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться", - говорится в сообщении.