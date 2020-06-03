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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:02
https://ria.ru/20200603/1572385665.html
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50

10:02 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 50, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 27 мая сообщала, что в ведомстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом.
"По состоянию на 3 июня по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19… Из общего количества военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки зафиксировали два новых случая инфицирования в Донецкой и Волынской областях. Под контролем медиков находятся 68 пограничников, которые контактировали с больными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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