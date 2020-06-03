СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - уточняется в сообщении.