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2020-06-03T09:58
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СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
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РИА Новости

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге

09:58 03.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет России в среду.
О гибели четыре человек при пожаре в девятиэтажном доме в Выборгском районе сообщал МЧС. По данным СК, были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых - двух женщин и мужчины.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - уточняется в сообщении.
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