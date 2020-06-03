В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Экстренные службы Московской области находятся в режиме повышенной готовности в связи с сильными дождями, возможным штормом и порывистым ветром, при необходимости в области будут организованы аварийно-спасательные мероприятия, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Сегодня в Подмосковье - штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков... Все наши экстренные службы приведены в режим повышенной готовности - при необходимости будут организованы аварийно-спасательные мероприятия", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
В некоторых городах есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск, отметил губернатор. Также в зоне риска находятся дачи.
"Если есть возможность, лучше ненадолго уехать из домов", - подчеркнул Воробьев.