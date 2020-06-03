В Филатовской больнице в Москве лечатся более 600 человек с коронавирусом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил в среду главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 03.06.20. Всего на лечении: 1155. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1109, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 623, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 29, в ОРИТ: 149, на ИВЛ: 592", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки из больницы выписали 149 человек, поступило 135.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.