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2020-06-03T09:26
https://ria.ru/20200603/1572383590.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 600 человек с коронавирусом
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РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 600 человек с коронавирусом

09:26 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил в среду главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 03.06.20. Всего на лечении: 1155. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1109, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 623, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 29, в ОРИТ: 149, на ИВЛ: 592", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки из больницы выписали 149 человек, поступило 135.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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