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В Красноярске рыбак нашел тело пропавшего ребенка
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РИА Новости

В Красноярске рыбак нашел тело пропавшего ребенка

09:14 03.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Рыбак нашел тело мальчика, пропавшего во вторник в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Ранее в МВД сообщили, что ребенок пропал во вторник вечером. В среду тело мальчика было найдено в районе острова Татышев.
По предварительным данным СК, семилетний мальчик играл на детской площадке с друзьями, а после того, как все дети разошлись по домам, бесследно исчез. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Третьего июня в утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика и вызвал сотрудников правоохранительных органов. В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СК региона.
По словам собеседницы агентства, в настоящее время опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается видео с камер наружного наблюдения, расположенных на предполагаемом маршруте передвижения ребенка, назначены и проводятся различные экспертизы и отрабатываются различные версии произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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