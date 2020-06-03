В Красноярске рыбак нашел тело пропавшего ребенка

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Рыбак нашел тело мальчика, пропавшего во вторник в Рыбак нашел тело мальчика, пропавшего во вторник в Красноярске , сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

Ранее в МВД сообщили, что ребенок пропал во вторник вечером. В среду тело мальчика было найдено в районе острова Татышев.

По предварительным данным СК, семилетний мальчик играл на детской площадке с друзьями, а после того, как все дети разошлись по домам, бесследно исчез. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Третьего июня в утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика и вызвал сотрудников правоохранительных органов. В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СК региона.