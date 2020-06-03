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2020-06-03T08:35
https://ria.ru/20200603/1572381282.html
Парусник "Паллада" прибыл во Владивосток после кругосветного путешествия
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РИА Новости

Парусник "Паллада" прибыл во Владивосток после кругосветного путешествия

08:32 03.06.2020 (обновлено: 08:35 03.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСудно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Судно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Российский парусник "Паллада" торжественно встретили на причале в центре Владивостока: фрегат прибыл домой из кругосветного плавания, передает корреспондент РИА Новости с церемонии встречи.
Три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира", первая часть которой была посвящена 200-летию открытия Антарктиды, а вторая - 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" вышли в кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" – в трансатлантическое. В конце апреля "Паллада" и "Седов" встретились у входа в Малаккский пролив, оба парусника продолжили экспедицию вместе, двигаясь одним маршрутом – через Сингапур до Владивостока.
Транстихоокеанская экспедиция российского парусника Паллада
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Парусник "Паллада" прибыл в Сингапур
В среду "Паллада" и "Седов" прибыли во Владивосток. "Паллада" первой пришвартовалась на основном причале кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Моряков по традиции встретили жареным поросенком и пирогом, их отнесли на борт.
"Вы полностью выполнили стоявшее перед вами задание... Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой и для вас, и для нас, ожидающих на берегу, была вторая часть, когда на земле начала распространяться коронавирусная инфекция, и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, которые выпали на вашу долю, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки - лучшие моряки в мире", - сказал на церемонии встречи ректор Дальрыбвтуза Олег Щека.
Он наградил капитана парусника Николая Зорченко и ещё ряд членов экипажа.
Зорченко рассказал журналистам о ходе кругосветки, которая стала для "Паллады" третьей по счету. В пути моряки попали в сильный шторм.
"Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики... Ветер был метров 27-30... волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак... сколько раз нас поднимало и мы ныряли в волну, которая уже ушла... порвали, наверное, пять-шесть парусов.. Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу", - сказал капитан.
Он отметил, что, несмотря на все трудности, корабль цел, он подтвердил свои высокие мореходные качества.
Позже рядом с "Палладой" начал швартоваться "Седов". Прибытием во Владивосток барк завершил первый этап экспедиции, которая проходит накануне столетнего юбилея барка. С начала экспедиции парусник прошел свыше 23 тысяч морских миль и посетил 6 портов. Планируется, что стоянку "Седова" во Владивостоке, которая продлится до 27 июня, обеспечит ТОФ. В родной Калининград барк вернётся только в октябре.
"Паллада" за время пути преодолела свыше 26 тысяч морских миль, из них только под парусами – 6,53 тысячи морских миль, за все время сыграно 294 аврала. Парусник прошёл Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересёк экватор, посетил порты Апиа (Самоа), Папеэте (Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Сингапур. Во время этой экспедиции был самый длительный в истории "Паллады" переход – 75 дней без берега, также состоялась 200-мильная регата в экстремальных для парусника штормовых условиях Южной Атлантики.
Российский парусник Крузенштерн
29 февраля, 18:28
Парусник "Крузенштерн" зашел в порт Буэнос-Айреса
700001
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Учебно-парусное судно "Крузенштерн"Паллада (фрегат)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАргентинаСедов (судно)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Сингапур (страна)АнтарктидаОбщество
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