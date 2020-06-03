Парусник "Паллада" прибыл во Владивосток после кругосветного путешествия

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Российский парусник Российский парусник "Паллада" торжественно встретили на причале в центре Владивостока : фрегат прибыл домой из кругосветного плавания, передает корреспондент РИА Новости с церемонии встречи.

Три парусника Росрыболовства "Седов" , "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира", первая часть которой была посвящена 200-летию открытия Антарктиды , а вторая - 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" вышли в кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" – в трансатлантическое. В конце апреля "Паллада" и "Седов" встретились у входа в Малаккский пролив, оба парусника продолжили экспедицию вместе, двигаясь одним маршрутом – через Сингапур до Владивостока.

В среду "Паллада" и "Седов" прибыли во Владивосток. "Паллада" первой пришвартовалась на основном причале кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Моряков по традиции встретили жареным поросенком и пирогом, их отнесли на борт.

"Вы полностью выполнили стоявшее перед вами задание... Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой и для вас, и для нас, ожидающих на берегу, была вторая часть, когда на земле начала распространяться коронавирусная инфекция, и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, которые выпали на вашу долю, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки - лучшие моряки в мире", - сказал на церемонии встречи ректор Дальрыбвтуза Олег Щека.

Он наградил капитана парусника Николая Зорченко и ещё ряд членов экипажа.

Зорченко рассказал журналистам о ходе кругосветки, которая стала для "Паллады" третьей по счету. В пути моряки попали в сильный шторм.

"Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики... Ветер был метров 27-30... волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак... сколько раз нас поднимало и мы ныряли в волну, которая уже ушла... порвали, наверное, пять-шесть парусов.. Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу", - сказал капитан.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, корабль цел, он подтвердил свои высокие мореходные качества.

Позже рядом с "Палладой" начал швартоваться "Седов". Прибытием во Владивосток барк завершил первый этап экспедиции, которая проходит накануне столетнего юбилея барка. С начала экспедиции парусник прошел свыше 23 тысяч морских миль и посетил 6 портов. Планируется, что стоянку "Седова" во Владивостоке, которая продлится до 27 июня, обеспечит ТОФ . В родной Калининград барк вернётся только в октябре.