В Минюсте рассказали о рассмотрении в ЕСПЧ дела о событиях в Южной Осетии

"В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные жалобы Грузии против России. По одной из них, касающейся событий 2008 года в Южной Осетии, завершены все слушания и обмен позициями. В этом году возможно вынесение ЕСПЧ итогового постановления", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.