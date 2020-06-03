В Минюсте рассказали о рассмотрении в ЕСПЧ дела о событиях в Южной Осетии

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может в 2020 году вынести решение по межгосударственной жалобе Грузии против России о событиях 2008 года в Южной Осетии, сообщил РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные жалобы Грузии против России. По одной из них, касающейся событий 2008 года в Южной Осетии, завершены все слушания и обмен позициями. В этом году возможно вынесение ЕСПЧ итогового постановления", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
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