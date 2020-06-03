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2020-06-03T08:21
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В Минюсте рассказали о рассмотрении в ЕСПЧ дела о событиях в Южной Осетии
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РИА Новости

В Минюсте рассказали о рассмотрении в ЕСПЧ дела о событиях в Южной Осетии

08:21 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может в 2020 году вынести решение по межгосударственной жалобе Грузии против России о событиях 2008 года в Южной Осетии, сообщил РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные жалобы Грузии против России. По одной из них, касающейся событий 2008 года в Южной Осетии, завершены все слушания и обмен позициями. В этом году возможно вынесение ЕСПЧ итогового постановления", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
Вид на город Тбилиси
17 января, 00:42
В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
26 августа 2019, 12:26
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
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РоссияМихаил ГальперинЕвропейский суд по правам человекаАбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
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