Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T08:04
https://ria.ru/20200603/1572380878.html
Военные помогут восстановить ж/д сообщение в Мурманской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307979_0:47:3557:2047_1036x0_80_0_0_185fa36f632835c646d8889cdd261574.jpg
РИА Новости

Военные помогут восстановить ж/д сообщение в Мурманской области

08:04 03.06.2020
464
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОбрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 100 военнослужащих и 42 единицы спецтехники отправятся из Брянской области в Мурманскую область для помощи в восстановлении железнодорожного сообщения после обрушения моста, сообщает Минобороны РФ.
"Даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной", - говорится в сообщении.
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Вчера, 15:30Мурманская область
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал это указание в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В Мурманской области будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.
Помогать в восстановлении моста будут военные железнодорожного батальона Западного военного округа. Часть из них отправятся самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, а часть – по железной дороге.
Военные специалисты должны будут подготовить карьер в скальном грунте, чтобы в дальнейшем можно было провести прокладку железнодорожных путей протяженностью шесть километров.
Сейчас военнослужащие уже приступили к погрузке техники.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
1 июня, 19:20
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
1200010
Обсудить 0
Воздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуМурманскКолаМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
В Минюсте рассказали о рассмотрении в ЕСПЧ дела о событиях в Южной Осетии
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Полицейский автомобиль
В Красноярске нашли тело ребенка в воде
Сбербанк
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Вид Земли с МКС
Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ярмарка вакансий
СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом признал наличие в США системного расизма
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Гендиректор РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
Танк Т-14 Армата
Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году
Алексей Пушков
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Суд в Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
10:10В АКРА оценили план восстановления экономики России
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
Лента новостейМолния