Военные помогут восстановить ж/д сообщение в Мурманской области

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 100 военнослужащих и 42 единицы спецтехники отправятся из Брянской области в Мурманскую область для помощи в восстановлении железнодорожного сообщения после обрушения моста, сообщает Минобороны РФ.
"Даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал это указание в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В Мурманской области будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.
Помогать в восстановлении моста будут военные железнодорожного батальона Западного военного округа. Часть из них отправятся самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, а часть – по железной дороге.
Военные специалисты должны будут подготовить карьер в скальном грунте, чтобы в дальнейшем можно было провести прокладку железнодорожных путей протяженностью шесть километров.
Сейчас военнослужащие уже приступили к погрузке техники.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.