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2020-06-03T07:20
https://ria.ru/20200603/1572380322.html
Гендиректор РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском
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РИА Новости

Гендиректор РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском

07:20 03.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в среду лично осмотрит место обрушения пролета моста под Мурманском и проведет встречу с мурманским губернатором и заместителем министра транспорта, сообщили журналистам в правительстве региона.
"В среду состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова в Мурманскую область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита будет осмотрено место обрушения моста в поселке Молочный, а также состоится рабочая встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заместителем министра транспорта Российской Федерации Владимиром Токаревым, после которого пройдет совещание по развитию Мурманского транспортного узла.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Вчера, 15:30Мурманская область
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
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РЖДМурманскПроисшествия
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