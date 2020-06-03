В Южной Корее за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19

СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 46 случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 590, выздоровели 10 467, погибли уже 273, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 46 из новых случаев имеют локальное происхождение, три завезены из-за границы. Географически все кроме одного случая зарегистрированы в центральной части страны. В Сеуле зафиксированы 19 случаев, еще 17 в Инчхоне , 12 - в провинции Кёнгидо . Один зараженный в Тэгу

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 270. Не менее 117 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 45 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний.

За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 467, что составляет 90,3%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 273 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 950 тысяч человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1269 случаев завезли из-за границы, из них 87,3% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 537 зараженных.

С 3 июня к занятиям в школах с посещением в соответствии с поэтапным расписанием министерства образования приступают первые классы старшей школы, первые и вторые классы средней школы, а также третьи и четвертые классы начальной школы. Карантинные власти прилагают все возможные усилия, чтобы обезопасить детей в и вовне школ. Местные власти проверяют все заведения дополнительного образования, читальные залы и другие места, посещаемые школьниками. Тех, кто не соблюдает меры профилактики вируса, закрывают.

С 1 июня в заведениях с высокой опасностью распространения коронавируса в пробном режиме действует система регистрации посетителей по индивидуальным QR кодам. Власти ведут переговоры с фирмами, способными генерировать для жителей такие QR коды, для использования на входе. До этого существовала всего одна проверенная платформа, где можно было получить код, что вызвало неудобства граждан.