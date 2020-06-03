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2020-06-03T04:42
https://ria.ru/20200603/1572379070.html
В Петербурге четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Петербурге четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

04:42 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание произошло в двухкомнатный квартире на девятом этаже дома номер 25 на Выборгском шоссе. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:30
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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