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2020-06-03T04:06
https://ria.ru/20200603/1572378863.html
Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
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РИА Новости

Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму

04:06 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в этом году может вынести решение о приемлемости межгосударственной жалобы Украины по Крыму, сообщил в интервью РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"В активной фазе находятся две межгосударственные жалобы – по Крыму и востоку Украины. По первой из них в сентябре прошлого года в Страсбурге состоялись открытые слушания, в ходе которых мы представили свою позицию. Есть вероятность, что в этом году ЕСПЧ может вынести решение по вопросу о приемлемости жалобы. В таком случае дальше будет разбирательство по существу, которое может занять несколько лет", - сказал Гальперин.
По его словам, в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России. Часть из них затрагивает события в Крыму и на востоке Украины.
"Что касается "донбасского" дела, то пока происходит обмен документами. Россия формирует свою правовую позицию с учетом практики Международного суда ООН и самого ЕСПЧ", - добавил Гальперин.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
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РоссияЕвропейский суд по правам человекаРеспублика КрымУкраинаВ мире
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