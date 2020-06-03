Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму

МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в этом году может вынести решение о приемлемости межгосударственной жалобы Украины по Крыму, сообщил в интервью РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"В активной фазе находятся две межгосударственные жалобы – по Крыму и востоку Украины. По первой из них в сентябре прошлого года в Страсбурге состоялись открытые слушания, в ходе которых мы представили свою позицию. Есть вероятность, что в этом году ЕСПЧ может вынести решение по вопросу о приемлемости жалобы. В таком случае дальше будет разбирательство по существу, которое может занять несколько лет", - сказал Гальперин.
По его словам, в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России. Часть из них затрагивает события в Крыму и на востоке Украины.
"Что касается "донбасского" дела, то пока происходит обмен документами. Россия формирует свою правовую позицию с учетом практики Международного суда ООН и самого ЕСПЧ", - добавил Гальперин.