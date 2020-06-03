В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 637 и составляет 16 940 человек, власти изучают 42 151 подозрение на COVID и 924 летальных случая.

В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.