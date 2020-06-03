В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19

МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 470 и достигло 10 637, общее число выявленных заражений выросло на 3891, до 97 326, сообщил минздрав страны.
"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 10 637 человек", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Накануне сообщалось о 10 167 жертвах и 93 435 случаях заражения новым коронавирусом.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 637 и составляет 16 940 человек, власти изучают 42 151 подозрение на COVID и 924 летальных случая.
В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.