Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предложил Минпросвещения и Минобрнауки обеспечить детям-инвалидам доступ к дополнительным образовательным материалам в удобном для них формате, говорится в ответе замминистра Ольги Баталиной на запрос депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее Щапов направлял обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами. Депутат также предлагал расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии коронавируса доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Согласно ответу Минтруда, на федеральном уровне уже приняты дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных и малообеспеченных, а также семей с детьми-инвалидами. В министерстве отметили, что федеральным законодательством не установлен целевой порядок расходования мер социальной поддержки.

"Таким образом, семьи с детьми, в том числе многодетные и семьи с детьми-инвалидами, вправе самостоятельно принимать решение о направлениях расходования получаемых выплат (на средства индивидуальной защиты, продукты, электронные и другие устройства для поддержки обучения детей в дистанционном режиме и другое)", - говорится в ответе на запрос депутата.

Как сообщается, Минтруд также предложил коллегам из министерств обеспечить детям-инвалидам доступ к образовательным материалам.

"В министерство просвещения Российской Федерации и министерство науки и высшего образования Российской Федерации направлено предложение организовать для детей-инвалидов, и инвалидов, имеющих особые образовательные потребности, для продолжения ими образовательного процесса представление дополнительных материалов в доступном формате", - говорится в тексте.

В министерстве также сообщили, что наладили взаимодействие с руководством регионов в части поддержки постоянной связи с находящимися дома инвалидами, уделяя особое внимание состоянию здоровья их и членов их семей, родственников для оперативного реагирования и своевременного оказания медицинской помощи.

Отмечается, что также налажена работа с регионам по организации телефонного взаимодействия с получателями социальных услуг для информирования и учета обращений получателей таких услуг. Минтруд рекомендовал вести такую работу на постоянной основе в течение всего периода проведения противоэпидемических мероприятий.

"Также в целях недопущения снижения внимания к деятельности по оказанию социальной помощи и предоставлению социального обслуживания такой уязвимой категории граждан, как инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлено письмо с просьбой обеспечить работу по предоставлению социальных услуг на дому в целях недопущения ситуаций отсутствия у инвалидов, особенно одиноких, продуктов питания, лекарственных препаратов, возможности получения необходимых услуг по уходу, социально медицинских и иных услуг", - сообщили в министерстве.