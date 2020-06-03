Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Тяжба по решению суда в Михаил Гальперин . Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ

Ранее Министерство юстиции сообщило, что Россия обжаловала решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

"У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения – воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая возможно продлится несколько лет", - рассказал замминистра.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени.

В Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. По данным ведомства, экс-акционеры ЮКОСа получили контроль над активами компании с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.

При управлении ЮКОСом бывшие владельца систематически уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали другие противоправные действия. Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к энергетической хартии, на который они ссылаются, отметили в Минюсте. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу, пояснили в министерстве.

Минюст также пояснил, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против России. На самом деле истцами фактически являлись российские олигархи – бенефициары "ЮКОСа". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи этих россиян с истцами. Поэтому подавшие иск лица не могут быть признаны иностранными инвесторами, уверены в Минюсте.

Также уточняется, что суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа. В ведомстве отметили, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.