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2020-06-03T06:59
https://ria.ru/20200603/1572378251.html
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
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РИА Новости

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

03:04 03.06.2020 (обновлено: 06:59 03.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
Ранее Министерство юстиции сообщило, что Россия обжаловала решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

"У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения – воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая возможно продлится несколько лет", - рассказал замминистра.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени.
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В Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. По данным ведомства, экс-акционеры ЮКОСа получили контроль над активами компании с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.
При управлении ЮКОСом бывшие владельца систематически уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали другие противоправные действия. Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к энергетической хартии, на который они ссылаются, отметили в Минюсте. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу, пояснили в министерстве.
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Минюст также пояснил, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против России. На самом деле истцами фактически являлись российские олигархи – бенефициары "ЮКОСа". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи этих россиян с истцами. Поэтому подавшие иск лица не могут быть признаны иностранными инвесторами, уверены в Минюсте.
Также уточняется, что суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа. В ведомстве отметили, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.
Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом "фирм-однодневок" в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ, отметили в Минюсте.
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Обсудить 11
РоссияЮКОСМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ГаагаВ мире
Популярные комментарии
страна становится реально независимой и сильной - когда на решения судов в каких то других странах ей глубоко пофиг - а так получается великан зависит от карлика в виде гааги )))
3 июня, 04:06
Олег Первов
2941007
Так надо идти и голосовать за такую поправку в конституцию
3 июня, 05:05
Алесандр Бородин
1201006
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