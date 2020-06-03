Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".

Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. В Великобритании ранее заявляли, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

"В прошлом месяце Всекитайское собрание народных представителей в Пекине решило ввести закон о национальной безопасности Гонконга, который ограничил бы свободу и серьезно ослабил автономию (Гонконга - ред)", - написал Джонсон. Он заявил, что если Пекин примет этот закон, у Великобритании "не останется другого выхода, кроме как поддержать глубокие дружественные и исторические связи", объединяющие Британию с народом Гонконга.

Премьер отметил, что сейчас более 350 тысяч гонконгцев имеют гражданство британских заморских территорий, которое позволяет находиться на территории Королевства на протяжении шести месяцев без визы, и ещё 2,5 миллиона могут его получить.

"Если Китай внедрит закон о национальной безопасности, правительство Великобритании изменит иммиграционные правила и позволит всем владельцам этих паспортов в Гонконге прибывать в Великобританию на 12 месяцев с возможностью продления срока и получить дополнительные иммиграционные права, включая право на работу, которое может открыть им путь к гражданству", - заявил премьер.

"Это стало бы одним из наиболее серьезных изменений нашей визовой системы в истории Великобритании. Если возникнет необходимость, британское правительство пойдет на этот шаг и пойдет на него добровольно", - добавил Джонсон, подчеркнув, что Великобритания не может закрыть глаза на страх гонконгцев за свой привычный образ жизни.

Он отметил, что ожидает от Китая приверженности к международным соглашениям и пообещал, что Великобритания продолжит поднимать данный вопрос на глобальных площадках.