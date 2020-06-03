Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. В Великобритании ранее заявляли, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
"В прошлом месяце Всекитайское собрание народных представителей в Пекине решило ввести закон о национальной безопасности Гонконга, который ограничил бы свободу и серьезно ослабил автономию (Гонконга - ред)", - написал Джонсон. Он заявил, что если Пекин примет этот закон, у Великобритании "не останется другого выхода, кроме как поддержать глубокие дружественные и исторические связи", объединяющие Британию с народом Гонконга.
Премьер отметил, что сейчас более 350 тысяч гонконгцев имеют гражданство британских заморских территорий, которое позволяет находиться на территории Королевства на протяжении шести месяцев без визы, и ещё 2,5 миллиона могут его получить.
"Если Китай внедрит закон о национальной безопасности, правительство Великобритании изменит иммиграционные правила и позволит всем владельцам этих паспортов в Гонконге прибывать в Великобританию на 12 месяцев с возможностью продления срока и получить дополнительные иммиграционные права, включая право на работу, которое может открыть им путь к гражданству", - заявил премьер.
"Это стало бы одним из наиболее серьезных изменений нашей визовой системы в истории Великобритании. Если возникнет необходимость, британское правительство пойдет на этот шаг и пойдет на него добровольно", - добавил Джонсон, подчеркнув, что Великобритания не может закрыть глаза на страх гонконгцев за свой привычный образ жизни.
Он отметил, что ожидает от Китая приверженности к международным соглашениям и пообещал, что Великобритания продолжит поднимать данный вопрос на глобальных площадках.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай оставляет за собой право предпринять необходимые меры, если Великобритания изменит визовые права для гонконгцев, у которых есть паспорт BNO (британского гражданина за границей).