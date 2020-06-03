МИД Франции высказался о возможном участии России в G7

"Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году (странами) G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.