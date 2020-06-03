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2020-06-03T04:55
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МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
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РИА Новости

МИД Франции высказался о возможном участии России в G7

01:01 03.06.2020 (обновлено: 04:55 03.06.2020)
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CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Решение об участии России в саммите G7 должно приниматься совместно всеми странами "большой семерки в соответствии с реализацией минских договоренностей, заявил представитель МИД Франции.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.

"Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году (странами) G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 19:51
Моди и Трамп обсудили саммит G7
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РоссияG7МИД Франции‎Франция
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А оно нам надо?
3 июня, 06:39
Михаил Гаевский
1600000
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