На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

МАГАДАН, 3 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
По последним данным, в Магаданской области коронавирусом заразился 261 человек, трое умерли, 199 вылечились. Крупнейший очаг фиксировали в Ягоднинском округе региона, где заразились около 70 сотрудников одной из золотодобывающих артелей.
"Начиная с 12 мая мы постепенно ослабляем режим самоизоляции. Но уже 1 июня мы имеем 12 заболевших. На Колыме два очага и связаны они с детьми. Сусуман - детский сад "Родничок", 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных. Дом ребенка специализированный в Магадане - большой коллектив специалистов, врачей - 104 человека, 9 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. У детей тесты пока отрицательные", - написал Носов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.