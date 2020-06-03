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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T00:44
https://ria.ru/20200603/1572377089.html
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

00:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МАГАДАН, 3 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
По последним данным, в Магаданской области коронавирусом заразился 261 человек, трое умерли, 199 вылечились. Крупнейший очаг фиксировали в Ягоднинском округе региона, где заразились около 70 сотрудников одной из золотодобывающих артелей.
"Начиная с 12 мая мы постепенно ослабляем режим самоизоляции. Но уже 1 июня мы имеем 12 заболевших. На Колыме два очага и связаны они с детьми. Сусуман - детский сад "Родничок", 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных. Дом ребенка специализированный в Магадане - большой коллектив специалистов, врачей - 104 человека, 9 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. У детей тесты пока отрицательные", - написал Носов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьПроисшествия
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