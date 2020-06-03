Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-03T07:04
https://ria.ru/20200603/1572359977.html
Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из "Гарри Поттера"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156302/75/1563027536_0:0:817:460_1036x0_80_0_0_ceb32e021edef72b6ca0d4a6fcd8257e.jpg
РИА Новости

Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из "Гарри Поттера"

07:04 03.06.2020
878
© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"(2001)
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень(2001)
© Warner Bros. Pictures (2001)
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, с которыми снимался в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает Mirror.
По его словам, они продолжают дружить спустя почти десять после того, как вышла финальная часть франшизы в 2011 году (первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в 2001 году, когда актерам было по 12-13 лет).

"Мы общаемся, несмотря на то, что сейчас не так близки, как когда-то, – прокомментировал Рэдклифф.

Актер рассказал, что недавно поздравил Руперта Гринта с рождением дочери (он и его подруга Джорджия Грум стали родителями в начале мая. – Прим.ред.). Он очень рад за него и уверен, что исполнитель роли Рона Уизли будет "потрясающим отцом".

"Дико осознавать, что у нас уже такой возраст, когда у большинства рождаются дети. Уверен, этот факт заставляет остальных чувствовать себя очень старыми", – считает Дэниел Рэдклифф.

Ранее СМИ писали, что актер находится на карантине в Нью-Йорке со своей подругой Эрин Дарк, с которой познакомился в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых".
Актриса Эмма Уотсон на показе фильма Красавица и чудовище в Нью-Йорке
28 апреля, 15:19Культура
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
010000
КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесГарри ПоттерЭмма УотсонДэниел РэдклиффНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Вид Земли с МКС
Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США
Танк Т-14 Армата
Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году
Вид на Ялту
Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек
Актриса Ирина Горбачева
Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Вид Земли с МКС
ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
Кадр из фильма Первый мститель
Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Здание Министерства Юстиции России
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Инвалидная коляска
Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Военные помогут восстановить ж/д сообщение в Мурманской области
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
Кадр из фильма Первая ведьма
Хоррор "Первая ведьма" вошел в пятерку лидеров американского проката
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
09:36Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
09:35В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
09:34В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
09:33Акция протеста в Портленде собрала до десяти тысяч человек
09:30Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве
09:29СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов в Донбассе
Лента новостейМолния