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2020-05-08T14:17
https://ria.ru/20200508/1571158028.html
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
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РИА Новости

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом

14:17 08.05.2020
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© AFP 2020 / Angela WeissАктер Руперт Гринт
Актер Руперт Гринт
© AFP 2020 / Angela Weiss
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", впервые стал отцом, сообщает The Cut.
По информации издания, его подруга актриса Джорджия Грум родила девочку. Остальные подробности и имя новорожденной, пока не раскрывают. Представитель пары обратился к СМИ и попросил "уважать их личную жизнь в такое особенное время".
О беременности Джорджии Грум стало известно в апреле, уже на поздних сроках. С Гринтом она встречается с 2011 года.
В декабре 2018 года в беседе с The Guardian актер рассказывал, что хочет завести детей, а если у него родится сын, то вряд ли он назовет его Роном. По его словам, это "довольно хорошее имя", но с его фамилией оно плохо сочетается.
Несколько дней назад отцом стал и американский изобретатель Илон Маск. Его девушка певица Граймс родила мальчика. Ему дали очень необычное имя X Æ A-12. Позже предприниматель пояснил, как его нужно произносить ("Экс, Эш, Эй Твелв") и объяснил значение.
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