Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", впервые стал отцом, сообщает The Cut.
По информации издания, его подруга актриса Джорджия Грум родила девочку. Остальные подробности и имя новорожденной, пока не раскрывают. Представитель пары обратился к СМИ и попросил "уважать их личную жизнь в такое особенное время".
О беременности Джорджии Грум стало известно в апреле, уже на поздних сроках. С Гринтом она встречается с 2011 года.
В декабре 2018 года в беседе с The Guardian актер рассказывал, что хочет завести детей, а если у него родится сын, то вряд ли он назовет его Роном. По его словам, это "довольно хорошее имя", но с его фамилией оно плохо сочетается.
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