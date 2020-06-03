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Культура
2020-06-03T02:01
https://ria.ru/20200603/1572348257.html
Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки
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РИА Новости

Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки

02:01 03.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Квентин Тарантино выразил крайнее недовольство уровнем современной кинокритики, сообщает Le Figaro со ссылкой на интервью режиссера французскому журналу Premiere.
Нынешним обозревателям, по его мнению, не хватает теоретических знаний, они плохо пишут и недостаточно глубоко анализируют.
"Я больше не режиссер, я писатель", — поделился он.
После десятого и последнего фильма мэтр намерен забросить камеру и взяться за ручку.
"Я не думаю о своей будущей карьере кинорежиссера, в значительно большей степени я вижу себя писателем. Хочу писать пьесы, романы, книги о кино. Уйдя из кинематографа, я смогу более свободно рассуждать о работах других", — пояснил автор "Криминального чтива".
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Некоторое время назад он начал писать рецензии на фильмы 60-х и 70-х годов на сайте New Beverly, его кинотеатра в Лос-Анджелесе. Режиссер уверен, что его "коллегам по перу" есть куда развиваться.
"Я вырос, читая критику, написанную такими профессионалами, как Полин Кейл и Эндрю Саррис. То было время, когда для того, чтобы писать о фильмах, нужно было уметь строить фразы, оперировать киноведческими понятиями, работать в какой-то редакции. Сегодняшняя ситуация — более демократичная, эти требования уже не обязательны к выполнению, и получается ерунда", — уверен Тарантино.
"Сейчас большинство людей, которые выкладывают свои тексты в интернете или записывают подкасты — просто любители. Они недостаточно внимания уделяют теории, анализу и качеству текста", — добавил он.
Из современников режиссер высоко ценит стиль Манолы Даргис — ведущего кинокритика New York Times.
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На вопрос, как же написать хорошо статью про кино, она дал следующий ответ:
"Для начала хорошо бы, чтобы вам хотелось сказать что-то интересное. Также важны: своя точка зрения и умение ее аргументировать, интересные наблюдения, сведения об актерах, о сюжете или режиссере. Кроме того в материале должно быть и что-то более глубокое: либо о фильме, либо о чувствах, которые он вызывает. Вот я например, могу начать писать негативный отзыв и в процессе изменить свое мнение. В тексте должно читаться какое-то прозрение. Хорошая концовка тоже, конечно, не повредит".
Тарантино заверил, что ему остался еще один фильм: "Пока не знаю, каким он будет, но я отныне прежде всего писатель".
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