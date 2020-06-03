Выйти из системы: как люди с особой ментальностью становятся арт-звездами

Художник Люся Морошкина у своей картины "Цой" на выставке "Новые городские художники" на площадке Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" в Москве

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Благодаря проекту "Новые городские художники" девять воспитанников психоневрологических интернатов Санкт-Петербурга нашли свое дело жизни, а их художественный талант был признан профессионалами в области современного искусства.

Однако эти самодостаточные художники, за плечами которых две выставки на крупных площадках России и сотрудничество с глянцевыми журналами, могли никогда не выйти за границы системы, в которую определила их судьба.

Запрос на жизнь

"Новые городские художники" стали первым проектом, который предложил воспитанникам спецучреждений не чему-то научиться, а, наоборот, попросил показать, что умеют они сами. Именно так проходил отбор участников в психоневрологических интернатах два года назад. Молодым людям раздали чистые листы бумаги, карандаши, краски, поставили предметы и выбрали тех, кто продемонстрировал оригинальное видение.

В результате в первый год работы в проекте приняли участие 40 перспективных авторов. Они посещали художественную студию, развивали способности под патронажем куратора, ходили на арт-события, выставки.

Как рассказала организатор проекта Евгения Штиль, первой задачей было вывести людей из максимальной изоляции и наладить их контакт с обществом.

Мы их самих спросили, чего они хотят, обратились к их потенциалу, ничего не вытаскивая, только отталкиваясь от их собственного желания. Они и так живут очень глубоко в себе, еще и практически взаперти. А мы их через творчество выводим из этого состояния, но только если у них есть этот запрос. У них изначально был запрос на жизнь за пределами учреждения, большой интерес и творческий потенциал, поэтому они попали в нашу студию", – поделилась Евгения Штиль.

Часть целого

Творчество художников-самоучек с особым социальным опытом на Западе называется аутсайдер-арт, но Евгения подчеркивает, что они не позиционируют своих авторов таким образом.

Благодаря поддержке творческого куратора, стрит-арт художника Стаса Бакса, новой задачей проекта стала интеграция аутентичного творчества художников-самоучек в современное искусство, иными словами, перемешивание одного с другим до степени полного растворения друг в друге.

© Объединение "Новые городские художники" Для организаторов проекта важно, чтобы аутентичное творчество резидентов студии полностью растворилось в понятии "современное искусство" © Объединение "Новые городские художники" Для организаторов проекта важно, чтобы аутентичное творчество резидентов студии полностью растворилось в понятии "современное искусство"

Стас Багс в свою очередь отметил, что их резиденты постоянно импровизируют, каждый день творят что-то новое, а он помогает художникам открывать для себя новые форматы творчества.

"Арт-аутсайдеры – это все-таки субкультура, что называется, на любителя. Мы с нашим проектом хотим быть частью культуры. Мы хотим в тот самый светлый мир, классный, который для всех людей", – сказала Евгения, отметив, что если бы они занимались с особыми людьми особым творчеством, то их бы не показывали в галереях современного искусства.

Действительно, в первый год работы 20 резидентов студии были уже представлены в Центре современного искусства им. Сергея Курехина в Санкт-Петербурге. Там же создателям проекта стало объективно понятно, что девять авторов имеют потенциал для профессионального развития в искусстве. В результате в этом году их увидели и московские зрители. Выставка проходила в феврале – марте в новом пространстве государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО при поддержке творческого объединения уличной культуры "Артмоссфера".

Для нас крайне важно было показать этот проект, объединивший в себе не только возможность для людей с особой ментальностью поделиться своим творчеством, но и демонстрацию искусства без стереотипов и канонов. Для нас это стало символом нашей открытости, для наших зрителей – невероятным опытом и впечатлением", – поделилась директор РОСИЗО Татьяна Волосатова.

По словам Евгении, авторам работ было очень важно побывать в Москве, еще и впервые в жизни, что произошло благодаря поддержке благотворительного фонда для молодых российских художников Владимира Смирнова и Константина Сорокина. По словам куратора проекта, успехом выставки стало то, что ее посетило множество людей и деятелей современного искусства, в частности выдающийся искусствовед Иосиф Бакштейн.

Падение "Берлинской стены"

© Объединение "Новые городские художники" Новые городские художники осваивают различные формы искусства, в том числе фотографию © Объединение "Новые городские художники" Новые городские художники осваивают различные формы искусства, в том числе фотографию

Идея проекта родилась в 2009 году, когда Женя Штиль пришла в павловский детский дом как волонтер. Тогда она задалась вопросом, что можно сделать, чтобы кардинально изменить ситуацию, а не просто помогать. С того момента следующие несколько лет девушка посвятила вопросам социальной интеграции и проектам инклюзии.

"Тогда, 11 лет назад, мне было неясно, за что хвататься: ты видишь 550 больных детей и не понимаешь, что делать: срочно их всех лечить или развлекать? Я долго наблюдала, что происходит внутри и снаружи, и поняла, что можно бесконечно вкладываться в особых людей, детей, находящихся в изолированных условиях, привозить вагонами гуманитарную помощь и так далее, но это не изменит отношение к ним в мире, эту социальную дистанцию, которая существует. Мне захотелось подружить эти два мира: мир особых детей и мир людей, которые живут обычной жизнью и не думают, что у кого-то есть проблемы и что они могут поучаствовать в их решении", – рассказала девушка.

© Объединение "Новые городские художники" Под патронажем куратора резиденты студии "Новые городские художники" развивают художественный вкус, посещая выставки современного искусства © Объединение "Новые городские художники" Под патронажем куратора резиденты студии "Новые городские художники" развивают художественный вкус, посещая выставки современного искусства

Тогда первым делом Евгения пригласила своих друзей из граффити-сообщества. Она попросила их раскрасить бетонный забор интерната, символично сравнивая его с Берлинской стеной.

Одним из этапов, на котором удалось начать реализовывать поставленные цели, стало сотрудничество с Русским музеем. Идея была в том, чтобы подростки из детского дома проходили курс-путешествие в мир русского авангарда в одной группе с детьми из благополучных семей.

"Это оказалось настолько интересной практикой, что границы между детьми стерлись сразу же. Они были настолько увлечены процессом, что не было момента даже подумать о том, что между ними есть какие-то различия. Искусство стирает все границы", – подчеркнула Евгения.

© Объединение "Новые городские художники" Кроме занятий в арт-студии авторы участвуют в культурных событиях города, посещают выставки, галереи, выезжают на пленэры © Объединение "Новые городские художники" Кроме занятий в арт-студии авторы участвуют в культурных событиях города, посещают выставки, галереи, выезжают на пленэры

Каждое лето Евгения с командой благотворительной организации "Дети Павловска" снимала дом, где подростки из интернатов учились жить самостоятельно. В результате восемь молодых людей смогли выписаться из ПНИ.

"Для ребят это была площадка, среда, где они могли просто решать элементарные жизненные задачи: что они хотят съесть на завтрак, как сварить суп и сходить в магазин. Таким образом этот проект помог нам адаптировать восемь человек – они вышли в самостоятельную жизнь. Большинство благотворительных организаций решают все задачи сразу, мы же сфокусировались на одной, поэтому достигли довольно высокого результата", – поделилась Евгения.

Не давить на жалость

Однако остальным, сложнее адаптирующимся к жизни выпускникам детского дома, пришлось остаться в ПНИ. Для того чтобы у них была жизнь за пределами учреждения, Евгения решила создать креативное пространство, где ребята могли бы погрузиться в творчество. Получив площадку в центре города, на Гороховой улице, художественный проект начал активную работу.

"Так сложилось, что большинство наших подопечных были очень креативны – видимо, это было связано с тем, что мы с самого детства с ними ходили по музеям и занимались художественными практиками. Нам действительно нравилось то, что они делают, и нам хотелось развивать их в этом направлении. Это стало толчком для создания студии в центре города, куда они стали ездить как на работу. Площадка была предоставлена общественной организацией "Инфакто", без них у нас бы ее не было, а студию мы уже строили всем городом. Были привлечены все знакомые: музыканты, художники, копирайтеры, фотографы, дизайнеры, скульпторы – все мешали цемент и штукатурили стены", – рассказала Евгения.

© Объединение "Новые городские художники" В студию, расположенную на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, художники приезжают с окраин города как на работу © Объединение "Новые городские художники" В студию, расположенную на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, художники приезжают с окраин города как на работу

После того как у проекта появилось пространство для творчества, Евгения решила сменить вектор поддержки подопечных с социальной реабилитации на искусство. Как она подчеркивает, проект больше не позиционируется в социальном контексте.

"Для всех участников объединения "Новые городские художники" это не просто социальный эксперимент, но полноценный арт-проект. В нашей системе координат не осталось таких слов, как благотворительность, волонтеры и подопечные. Создав такую среду, которая растворяет границы, мы теперь все в игре. Резиденты студии производят крутой контент, и мы уже не можем спокойно сидеть на месте, хватаясь за любые возможности его распространения. Ребята могут очень многое, мы не успеваем все это реализовать: у нас есть тонны непоказанного материала, мы выводим визуальный контент в новые плоскости – от стрит-арта до цифровых и издательских проектов", – поделилась организатор проекта.

© Объединение "Новые городские художники" Визуальный контент, который создают новые городские художники, представлен в различных формах – от стрит-арта до цифровых и издательских проектов © Объединение "Новые городские художники" Визуальный контент, который создают новые городские художники, представлен в различных формах – от стрит-арта до цифровых и издательских проектов

Вспоминая первую выставку в ЦСИ им. Сергея Курехина, Евгения подчеркивает, что уже тогда проект не воспринимался как благотворительный, иначе он бы не был показан на одной из крупнейших площадок современного искусства. Тогда на выставку пришли все ведущие деятели этой области Санкт-Петербурга. Именно тогда было объективно отмечено девять авторов, развитием и индивидуальным продвижением которых далее занялось объединение.

Открывая горизонты

Объединение "Новые городские художники" в этом году получило уже второй президентский грант на развитие своей деятельности. Благодаря этому Евгения и Стас смогут набрать новый поток воспитанников, и теперь не только из интернатов, но и из диспансеров, где люди не живут, но куда приходят лечиться. Кроме новых уникальных авторов, которые появятся в ходе следующего цикла занятий, кураторы будут продолжать поддерживать уже сложившихся художников – выпускников их арт-студии.

Даже в период самоизоляции проект находит новых авторов онлайн, воспитанникам даются дистанционные задания, они принимают участие в конкурсах и челленджах. Например, нарисовав на огромном рулоне обоев радугу, воспитанники ПНИ размотали его с пятого этажа интерната, и ее стало видно с проспекта.

"Им это создает ощущение, что они тоже в теме, что жизнь не закрылась. Мы не сидим без дела, для ребят арт-жизнь не остановилась", – отметила Евгения.

© Объединение "Новые городские художники" Несмотря на то что авторы живут на окраине, они принимают активное участие в городской культурной жизни © Объединение "Новые городские художники" Несмотря на то что авторы живут на окраине, они принимают активное участие в городской культурной жизни

Отвечая на вопрос, почему их воспитанники называются именно городскими художниками, кураторы отмечают, что, несмотря на то что они живут на окраине, их не видно и не слышно, они играют значимую роль в городской культурной жизни.