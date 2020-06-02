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https://ria.ru/20200602/1572375885.html
Косачев назвал ситуацию в США общенациональной бедой
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РИА Новости

Косачев назвал ситуацию в США общенациональной бедой

23:00 02.06.2020
1342
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал общенациональной бедой сложившуюся ситуацию с протестами в США, вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
"Мы будем вам сочувствовать, и мы будем вас поддерживать. Всех американцев, не деля вас на "наших" и "не наших". Потому что ваша беда общенациональна, она не делится по партиям, расам, национальностям и сословиям. Кто бы что ни хотел на это счёт задвинуть", - написал сенатор в Facebook.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
Вчера, 18:15Акценты
Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
Он добавил, что считает заявления МИДа России по ситуации в США "безупречными". По его словам, в этих заявлениях в равной степени "реальная обеспокоенность судьбами множества людей, которых прилюдно избивают и унижают", в том числе журналистов.
Также в заявлении МИД РФ, пишет Косачев, "зеркало той реакции", которую обычно проявляют в адрес РФ "мнимые "озабоченные".
Ранее МИД РФ потребовал от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам. Также МИД РФ выразил возмущение насилию, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе росссийской.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
261011016
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну,правильно он сказал, именно ВСЕХ надо поддерживать, обе стороны. И пусть они больше и дольше бьют друг друга. Не это ли говорили англосаксы про нас и немцев во время войны?
2 июня, 23:12
Von Stirliz
631002
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