Комитет защиты журналистов расследует стрельбу по продюсеру Sputnik в США

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
"Мои коллеги расследуют это дело и другие, которые были доведены до нашего сведения", - заявил РИА Новости пресс-секретарь базирующейся в Нью-Йорке организации.