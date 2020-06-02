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2020-06-02T22:05
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Комитет защиты журналистов расследует стрельбу по продюсеру Sputnik в США
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РИА Новости

Комитет защиты журналистов расследует стрельбу по продюсеру Sputnik в США

22:05 02.06.2020
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
"Мои коллеги расследуют это дело и другие, которые были доведены до нашего сведения", - заявил РИА Новости пресс-секретарь базирующейся в Нью-Йорке организации.
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