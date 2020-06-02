Мурашко выступит на глобальном саммите по вакцинам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступит 4 июня на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
"Да, подтверждаем, что запланировано выступление министра на глобальном саммите по вакцинам", - говорится в сообщении.
Ранее в британском посольстве сообщили РИА Новости, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в глобальном онлайн-саммите по вакцинам.
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